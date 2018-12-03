Архангельский губернатор после протестных митингов не вылетал в Москву

Информация о том, что губернатора Архангельской области Игоря Орлова вызвали "на ковер" в Москву после протестных митингов, не подтвердилась.

Ранее об этом сообщили несколько Telegram-каналов.

По словам пресс-секретаря Орлова Артема Ботыгина, губернатор в Архангельске, его рабочий график на сегодняшний день не изменен. Об этом передаетRegnum.

Напомним, в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков Архангельской области 2 декабря прошли митинги против строительства мусорного полигона.

В акциях приняли участие, по разным данным, от 7 до 15 тысяч человек. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе. Звучали также призывы отправить в отставку губернатора.