03 Декабря 2018
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Политика Северо-Западный ФО В России

Архангельский губернатор после протестных митингов не вылетал в Москву

Информация о том, что губернатора Архангельской области Игоря Орлова вызвали "на ковер" в Москву после протестных митингов, не подтвердилась.

Ранее об этом сообщили несколько Telegram-каналов.

По словам пресс-секретаря Орлова Артема Ботыгина, губернатор в Архангельске, его рабочий график на сегодняшний день не изменен. Об этом передаетRegnum.

Напомним, в Архангельске, Северодвинске и ряде поселков Архангельской области 2 декабря прошли митинги против строительства мусорного полигона.

В акциях приняли участие, по разным данным, от 7 до 15 тысяч человек. Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе. Звучали также призывы отправить в отставку губернатора.

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Архангельский губернатор после протестных митингов не вылетал в Москву

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Теги: архангельск, протесты, игорь орлов



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