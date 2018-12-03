Сургутянка представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная"

Многодетная сургутянка Елена Ермакова примет участие в финале международного конкурса "Миссис Вселенная", который пройдет на Филиппинах, передает корреспондент Накануне.RU.

Чтобы попасть на конкурс югорчанке придется преодолеть непростой путь - около 40 часов - по маршруту Сургут - Москва - Гонконг - Себу.

"Чемоданы утрамбованы, еле поместила все наряды и реквизит. Хотя свою национальную корону мне придется тоже весь путь хранить в руках как зеницу ока. Так долго над ней работали", - пишет Елена Ермакова в своем инстаграм.

Отметим, что у Ермаковой четверо детей, она – обладательница титула "Миссис Россия Вселенная" конкурса "Миссис Хрустальная корона".