03 Декабря 2018
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Сургутянка представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная"

Многодетная сургутянка Елена Ермакова примет участие в финале международного конкурса "Миссис Вселенная", который пройдет на Филиппинах, передает корреспондент Накануне.RU.

Чтобы попасть на конкурс югорчанке придется преодолеть непростой путь - около 40 часов - по маршруту Сургут - Москва - Гонконг - Себу.

"Чемоданы утрамбованы, еле поместила все наряды и реквизит. Хотя свою национальную корону мне придется тоже весь путь хранить в руках как зеницу ока. Так долго над ней работали", - пишет Елена Ермакова в своем инстаграм.

Елена Ермакова, мисс Вселенная, конкурс(2018)|Фото: www.instagram.com/p/Bq3jvbTHAaN/

Отметим, что у Ермаковой четверо детей, она – обладательница титула "Миссис Россия Вселенная" конкурса "Миссис Хрустальная корона".

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Сургутянка представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная"

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Теги: Миссис Вселенная, конкурс красоты, Елена Ермакова



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