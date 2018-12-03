Украина теряет поддержку из-за Порошенко, - депутат Рады

Другие страны стали хуже относиться к Украине из-за ее президента Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев на канале "Наш".

По его мнению, после провокации в Керченском проливе стало заметно, что Порошенко никто не поддерживает.

"Наши моряки могли погибнуть. И если сейчас анализировать, какие команды действительно получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли, Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца", - сказал Мураев.

Он считает, что отношения с мировыми лидерами осложнились именно из-за Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил, что Украина пыталась втянуть немцев в новую войну с Россией. Примечательно, что уже после этого Порошенко заявил в интервью немецкому Funke Media Group, что Украине нужно увеличение военно-морского присутствия Германии в Черном море "для сдерживания России".