03 Декабря 2018
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Экономика Челябинская область

Четвертый резидент ТОСЭР в Верхнем Уфалее займется производством микрокальцита

В Верхнем Уфалее появился четвертый резидент ТОСЭР. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Им стала компания НПП "Микрон", которая займется производством микрокальцита. в проект планируется инвестировать более 50 млн рублей. Это позволит создать 30 рабочих мест.

Добавим, что ранее статус резидента ТОСЭР получили компании "Уралэнергохим", "Уфалейский трикотаж" и "Природный ресурс".

"Задача, которая стоит перед экономическим блоком правительства – продолжить активный поиск инвесторов", - отметил Борис Дубровский.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января 2017 года стало известно о проблемах на градообразующем предприятии - заводе "Уфалейникель". Предприятие приостановило производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. До июля 2017 года работы лишились 2 тыс. работников.

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Четвертый резидент ТОСЭР в Верхнем Уфалее займется производством микрокальцита

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Теги: ТОСЭР, Верхний Уфалей, Борис Дубровский, Уфалейникель,



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