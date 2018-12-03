В Госдуме согласны подумать о возвращении худсоветов для кино

Заместитель главы комитета по культуре Госдумы России, режиссер Владимир Бортко считает, что идею о возвращении худсоветов и цензуры в кино можно обдумать. Ранее такое предложение высказал актер Михаил Боярский.

В инервью радиостанции "Говорит Москва" Бортко сказал: "Но принимать решительные меры нужно только после того, как тщательно обсудить всё и подумать, как это сделать".

Ранее Боярский на телеканале "Дождь" заявил, что любое произведение искусства должны оценивать профессионалы перед тем, как выпустить его к широкой публике. По мнению артиста, в худсовет могли бы войти видные актеры и режиссеры, правда, он назвал только представителей старшего поколения: Алису Фрейндлих, Валентина Гафта, Галину Волчек. Бортко согласился с тем, что эти звезды могли бы стать экспертами.

"Нужно подумать об этом. В смысле это достойные люди, но, во-первых, захотят ли они? Во-вторых, нужно сообразовываться с их возрастом. Масса проблем. Сначала нужно обсудить, а потом уже… Он (Боярский – при. ред.) выдвинул идею – очень хорошо. Молодец, Миша. Он должен тоже быть (в худсовете – прим. ред.)", - цитирует "Говорит Москва" режиссера.