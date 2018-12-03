В Госдуме согласны подумать о возвращении худсоветов для кино

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

В Госдуме согласны подумать о возвращении худсоветов для кино

Заместитель главы комитета по культуре Госдумы России, режиссер Владимир Бортко считает, что идею о возвращении худсоветов и цензуры в кино можно обдумать. Ранее такое предложение высказал актер Михаил Боярский.

В инервью радиостанции "Говорит Москва" Бортко сказал: "Но принимать решительные меры нужно только после того, как тщательно обсудить всё и подумать, как это сделать".

Ранее Боярский на телеканале "Дождь" заявил, что любое произведение искусства должны оценивать профессионалы перед тем, как выпустить его к широкой публике. По мнению артиста, в худсовет могли бы войти видные актеры и режиссеры, правда, он назвал только представителей старшего поколения: Алису Фрейндлих, Валентина Гафта, Галину Волчек. Бортко согласился с тем, что эти звезды могли бы стать экспертами.

"Нужно подумать об этом. В смысле это достойные люди, но, во-первых, захотят ли они? Во-вторых, нужно сообразовываться с их возрастом. Масса проблем. Сначала нужно обсудить, а потом уже… Он (Боярский – при. ред.) выдвинул идею – очень хорошо. Молодец, Миша. Он должен тоже быть (в худсовете – прим. ред.)", - цитирует "Говорит Москва" режиссера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме согласны подумать о возвращении худсоветов для кино

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: худсовет, михаил боярский, цензура, владимир бортко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2489

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети