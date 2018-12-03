Самолет Flydubai пытался без разрешения диспетчера вылететь из Шереметьево

Пилот авиакомпании FlyDubai без разрешения диспетчеров начал разгон по взлетной полосе Шереметьево.

Инцидент произошел 2 декабря. Сотрудникам московского аэропорта пришлось экстренно прервать взлет Boeing 737.

Рейс был задержан на три часа, пока с экипажем проводилось разбирательство, передает "Интерфакс". Позже Boeing вылетел в Дубай.

В ноябре в Шереметьево произошло другое ЧП: самолет сбил человека при вылете из аэропорта. В СКР уточнили, что одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина, который находился на ВПП.