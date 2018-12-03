В Брянске заведующая аптекой похитила миллион, чтобы выплатить ипотеку за родственников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заведующей одного из филиалов аптеки ГУП "Брянскфармация". Женщину подозревают в присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Брянской области, в 2017-2018 годах заведующая похитила денежные средства предприятия в сумме более 1 млн руб. В дальнейшем она использовала их для погашения ипотечного кредита своих родственников.

Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге бухгалтер украла у своего работодателя 7 млн руб., после чего сама подала на него в суд.