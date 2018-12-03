В Новом Уренгое сгорел жилой дом, есть погибший и пострадавшие

Огонь уничтожил 24-квартирный жилой дом №3 по улице Первопроходцев в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Первое сообщение о возгорании поступило около 4.00 2 декабря. Через четыре минуты спасатели были на месте. В квартире №13 нашли мужчину, его немедленно вынесли из горевшего еще здания и отдали медикам "скорой". Позже стало известно о смерти пострадавшего. Пять человек госпитализировали, еще четверо лечатся амбулаторно.

Предположительно, в 13-й квартире и был очаг пожара. Неосторожное обращение с огнем – наиболее вероятная причина пожара из нескольких отрабатываемых версий. Виновный и ущерб пожара устанавливаются.

В пресс-службе мэрии газовой столицы Накануне.RU сообщили, что 10 пострадавших семей получили квартиры, еще 10 семей оформляют необходимые документы, две семьи временно поселились в маневренном фонде, еще две пока не успели обратиться за помощью, так как находятся за пределами города.

В ближайшее время мэрия начнет выплачивать матпомощь. Она составит 50-100 тыс. руб. в зависимости от состава семьи. Людям помогают восстановить документы. Погорельцам выдаются одежда и предметы первой необходимости. С помощью неравнодушных горожан удалось собрать все, что нужно.

Из троих пострадавших, находящихся в стационаре, одна женщина – в реанимации в тяжелом состоянии, девушка 18 лет и мужчина – в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.