03 Декабря 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Новом Уренгое сгорел жилой дом, есть погибший и пострадавшие

Огонь уничтожил 24-квартирный жилой дом №3 по улице Первопроходцев в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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Первое сообщение о возгорании поступило около 4.00 2 декабря. Через четыре минуты спасатели были на месте. В квартире №13 нашли мужчину, его немедленно вынесли из горевшего еще здания и отдали медикам "скорой". Позже стало известно о смерти пострадавшего. Пять человек госпитализировали, еще четверо лечатся амбулаторно.

Предположительно, в 13-й квартире и был очаг пожара. Неосторожное обращение с огнем – наиболее вероятная причина пожара из нескольких отрабатываемых версий. Виновный и ущерб пожара устанавливаются.

В пресс-службе мэрии газовой столицы Накануне.RU сообщили, что 10 пострадавших семей получили квартиры, еще 10 семей оформляют необходимые документы, две семьи временно поселились в маневренном фонде, еще две пока не успели обратиться за помощью, так как находятся за пределами города.

В ближайшее время мэрия начнет выплачивать матпомощь. Она составит 50-100 тыс. руб. в зависимости от состава семьи. Людям помогают восстановить документы. Погорельцам выдаются одежда и предметы первой необходимости. С помощью неравнодушных горожан удалось собрать все, что нужно.

Из троих пострадавших, находящихся в стационаре, одна женщина – в реанимации в тяжелом состоянии, девушка 18 лет и мужчина – в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.

Пожар Новый Уренгой Первопроходцев(2018)|Фото: vk.com

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В Новом Уренгое сгорел жилой дом, есть погибший и пострадавшие

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Теги: жилой дом, Первопроходцев 3, материальная помощь



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