03 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Елистратов пригрозил подрядчикам штрафными санкциями и расторжением договора за некачественную уборку снега

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов пригрозил подрядчикам расторжением договора за некачественную уборку снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

После сильного снегопада в городе выявили ряд недостатков по уборке улично-дорожной сети. Так, после проезда уборочной техники образуется снежный вал на переходах перед светофорами и остановках общественного транспорта. Есть жалобы на мокрые дороги. Из-за этого подрядчик пересмотрел рецептуру реагента.

Много вопросов возникло к уборке дворовых территорий. Из-за несвоевременной уборки снега образуются накаты, гололед и колеи.

"Уборка должна проводиться систематично. Особенно это касается подрядчиков, они должны просыпаться в три утра и делать город чистым после снегопада, а не ждать регламентных часов выхода на уборку. Это просто недопустимо. В свою очередь контроль за исполнением контрактов должен быть ужесточен. За некачественную работу предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения договора", - подчеркнул Елистратов.

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Елистратов пригрозил подрядчикам штрафными санкциями и расторжением договора за некачественную уборку снега

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Теги: уборка дорог, снег, администрация Челябинска, Владимир Елистратов,



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