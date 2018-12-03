03 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

У рабочих Екатеринбурга остался месяц, чтобы благоустроить сквер Попова и закончить часть работ у Оперного

Проект "Формирование современной городской среды" в Екатеринбурге продолжается. Администрация хочет в канун нового года закончить благоустройство сквера Попова, закончить половину работ в сквере за Оперным театром и на 80% реконструировать набережную Исети от Малышева до Куйбышева. После рейда по данным маршрутам, корреспонденты Накануне.RU пришли к выводу, что работа в двух скверах идёт очень медленно.

Работы по благоустройству сквера у Оперного театра находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря рабочие должны реконструировать дорожки, установить малые архитектурные формы и большую часть опор освещения, выполнить работы по строительству и облицовке подпорных стенок. Всё остальное - в 2019 году.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

На площадке мы не нашли никаких архитектурных форм, как и реконструированных дорожек. Сейчас установлена только малая часть новых опор освещения. На территории по прежнему грязно и стоит табличка "Проход закрыт".

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

Также начали устанавливать ограждения.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что некоторые уральцы жаловались, что на территории вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает благоустройство. Некоторые машины и правда стояли на газоне, а что касается деревьев, то убирали те, которые сгнили, также обрезали плохие ветки.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

Что касается благоустройства сквера Попова, то тут подрядчики сняли старое покрытие, но новое пока не положили. Идёт работа по подготовке основания к укладке новой плитки.

ремонтные работы сквера Попова(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин уже раскритиковал работу служб, который решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно. "Работы надо было начать сразу же после Чемпионата Мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт", - добавил он.

ремонтные работы сквера Попова(2018)|Фото: Накануне.RU

Поменяли и питающий кабель для опор освещения. Также заменят светильники и лампы. У рабочих остался только месяц, чтобы до конца благоустроить территорию. Но по фотографиям, кажется, что месяца будет мало.

ремонтные работы сквера Попова(2018)|Фото: Накануне.RU

Реконструкция набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева идёт по плану. Здесь выполняют укрепление берега, расширяют дорожки. Сейчас идет реконструкция пешеходного моста через реку по ул. Карла Маркса. Здесь появится новое покрытие.

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что реконструкция правого берега набережной Исети началась 30 августа. В этом году специалисты должны выполнить основную часть работ: планируется завершить 80% работ, в том числе установить освещение, малые архитектурные формы, сделать спуски к воде, обустроить пространство у памятника Малышеву. Полностью весь участок от Малышева до Куйбышева будет благоустроен к 2019 году.

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

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У рабочих Екатеринбурга остался месяц, чтобы благоустроить сквер Попова и закончить часть работ у Оперного

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Теги: Екатеринбург, Оперный театр, сквер, благоустройство, администрация Екатеринбурга, сквер Попова



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