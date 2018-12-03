У рабочих Екатеринбурга остался месяц, чтобы благоустроить сквер Попова и закончить часть работ у Оперного

Проект "Формирование современной городской среды" в Екатеринбурге продолжается. Администрация хочет в канун нового года закончить благоустройство сквера Попова, закончить половину работ в сквере за Оперным театром и на 80% реконструировать набережную Исети от Малышева до Куйбышева. После рейда по данным маршрутам, корреспонденты Накануне.RU пришли к выводу, что работа в двух скверах идёт очень медленно.

Работы по благоустройству сквера у Оперного театра находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря рабочие должны реконструировать дорожки, установить малые архитектурные формы и большую часть опор освещения, выполнить работы по строительству и облицовке подпорных стенок. Всё остальное - в 2019 году.

На площадке мы не нашли никаких архитектурных форм, как и реконструированных дорожек. Сейчас установлена только малая часть новых опор освещения. На территории по прежнему грязно и стоит табличка "Проход закрыт".

Также начали устанавливать ограждения.

Напомним, что некоторые уральцы жаловались, что на территории вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает благоустройство. Некоторые машины и правда стояли на газоне, а что касается деревьев, то убирали те, которые сгнили, также обрезали плохие ветки.

Что касается благоустройства сквера Попова, то тут подрядчики сняли старое покрытие, но новое пока не положили. Идёт работа по подготовке основания к укладке новой плитки.

Напомним, что депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин уже раскритиковал работу служб, который решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно. "Работы надо было начать сразу же после Чемпионата Мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт", - добавил он.

Поменяли и питающий кабель для опор освещения. Также заменят светильники и лампы. У рабочих остался только месяц, чтобы до конца благоустроить территорию. Но по фотографиям, кажется, что месяца будет мало.

Реконструкция набережной Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева идёт по плану. Здесь выполняют укрепление берега, расширяют дорожки. Сейчас идет реконструкция пешеходного моста через реку по ул. Карла Маркса. Здесь появится новое покрытие.

Отметим, что реконструкция правого берега набережной Исети началась 30 августа. В этом году специалисты должны выполнить основную часть работ: планируется завершить 80% работ, в том числе установить освещение, малые архитектурные формы, сделать спуски к воде, обустроить пространство у памятника Малышеву. Полностью весь участок от Малышева до Куйбышева будет благоустроен к 2019 году.