Губернатор Смоленской области внес инициативу об отстранении мэра областного центра от должности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский требует отстранить мэра Смоленска Владимира Соваренко от занимаемой должности. Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности", - написал он.

Отметим, 1 декабря у губернатора состоялась встреча в Администрации президента РФ.

В конце ноября Островский провел прием граждан, которые обратились к нему с многочисленными жалобами на власти Смоленска. После этого он заявил, что глава областного центра должен покинуть свой пост.

"Безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра по многим направлениям их компетенции, которую я неоднократно критиковал, наплевательское отношение к смолянам, что в очередной раз продемонстрировал сегодняшний прием граждан, - очевидная необходимость отставки главы города по собственному желанию. Уверен, что Соваренко должен уйти. Это будет благом для Смоленска и для всех его жителей", - сказал губернатор по итогам приема граждан.