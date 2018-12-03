03 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин может угодить в тюрьму на 10 лет

Бывший заместитель губернатора Курганской области по инвестициям, экс-директор департамента экономического развития региона Сергей Чебыкин, который является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, может сесть в тюрьму на 10 лет.

Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело рассмотрит Курганский городской суд, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Следствие считает, что Чебыкин подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Сергей Чебыкин(2018)|Фото:Накануне.RU

Чебыкин знал, что заявку ООО ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, однако решил помочь. Как и следовало ожидать, свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут то и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, силовики пришли за Чебыкиным утром 24 июля 2018 года. Его поместили под домашний арест, потом отпустили под подписку о невыезде.

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Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин может угодить в тюрьму на 10 лет

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Теги: Сергей Чебыкин, арест, вице-губернатор, Зауралье, домашний арест, уголовное дело



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