03 Декабря 2018
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Политика В России

Отец Бутиной опровергает, что его дочь собирается давать признательные показания в обмен на американское гражданство

После того, как агенство Bloomberg опубликовало сообщение, что арестованная Мария Бутина может пойти на сделку, появилась информация, что правительство США отложило сроки передачи дела в суд. Телеграм-канал (ТК) "НЕЗЫГАРЬ" сообщил, что Бутиной якобы может быть предоставлено американское гражданство.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин в беседе с Накануне.RU предположил, что если Бутиной предлагают сделку, значит, она является обладателем какой-то ценной информации. Отец Марии Валерий Бутин выступил в СМИ и рассказал, что заинтересованность в сделке есть, однако подробности ему до сих пор неизвестны. "В США пойти на сделку со следствием — это обычная практика", — сказал он ИА "Ридус".

"При этом мне точно известно, что никаких громких признательных показаний Мария давать не собирается. Я регулярно общаюсь с дочерью, общаюсь с её адвокатами… Мария уверена, что ничего противоправного на территории США не совершала. Она училась в университете и законов не нарушала. Поэтому об американском гражданстве в обмен на какие-то полезные данные, как об этом говорил Салин, не может идти и речи", — приводит его слова "Ридус".

Отец Бутиной потребовал от Накануне.RU официального опровержения информации, что его дочь готова давать признательные показания в обмен на гражданство США, и угрожает СМИ, чьи эксперты рассуждают о возможных причинах сделки, судом.

Мы попытались связаться с Валерием Бутиным лично, однако пока этого сделать не удалось. Мы готовы взять интервью у отца Марии и опубликовать его мнение более подробно.

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Отец Бутиной опровергает, что его дочь собирается давать признательные показания в обмен на американское гражданство

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Теги: Валерий Бутин, Мария Бутина, арест, США, тюрьма, Торшин, спецслужбы



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