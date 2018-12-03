03 Декабря 2018
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Наука и техника В России

С "Союза", в котором обнаружена дыра, снимут часть противометеоритной защиты

С корабля "Союз МС-09", в котором обнаружено отверстие, снимут часть противометеоритной защиты для выяснения причин его разгерметизации. Об этом сообщил российский космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции.

По его словам, выход в космос экипажа Международной космической станции (МКС) запланирован на 11 декабря, передает Regnum.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Комиссия, расследующая инцидент, окончательно исключила производственный брак как причину случившегося, заявлял Дмитрий Рогозин.

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С "Союза", в котором обнаружена дыра, снимут часть противометеоритной защиты

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Теги: союз мс-09, отверствие, противометеоритная защита



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