С "Союза", в котором обнаружена дыра, снимут часть противометеоритной защиты

С корабля "Союз МС-09", в котором обнаружено отверстие, снимут часть противометеоритной защиты для выяснения причин его разгерметизации. Об этом сообщил российский космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции.

По его словам, выход в космос экипажа Международной космической станции (МКС) запланирован на 11 декабря, передает Regnum.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Комиссия, расследующая инцидент, окончательно исключила производственный брак как причину случившегося, заявлял Дмитрий Рогозин.