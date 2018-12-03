Пермяки обсуждают: Какое оформление фасадов социальных учреждений выбрать?

В январе начнется строительство масштабного и долгожданного для жителей центра Перми проекта - поликлиники в Ленинском районе, рассчитанной на 400 посещений в смену, передает корреспондент Накануне.RU.

Известный пермский журналист Дмитрий Торбеев в социальных сетях прокомментировал проект поликлиники по адресу ул. Ленина, 16. Он отметил, что создатели проекта подумали о внешнем виде здания.

"Зацепил внешний вид здания. Обычно любые соцучереждения – это предельно безликое строение. В меньшей степени это касается школ, в разные годы строились разные типовые проекты, в большей – больниц. Обычно это стандартный серый куб, в который и заходить не хочется. Искал однажды больницу на Малой Ямской, круги наматывал – хрен поймешь, то ли больница, то ли старинное здание НИИ, переделанное под офисы, то ли общежитие, то ли вообще, морг, простихосспади", - прокомментировал Дмитрий Торбеев в социальной сети Facebook [орфография и пунктуация сохранены - примеч.]

Также он предложил выработать стандарты внешнего вида для всех зданий - чтобы сразу было видно, что это больница, а не школа или участковый пункт полиции.

"А то вон, даже с новыми объектами беда: Дягилевку незнающий человек точно можно принять и за торговый центр, и за здание администрации, и за паспортный стол", - заявил он, отметив, что хоть внешний вид и является делом десятым, "серокубическое уныние как-то не добавляет позитива в окружающую действительность".

Отметим, что в социальных сетях пермякам предлагают выбрать понравившиеся варианты оформления фасадов социальных учреждений.

Напомним, поликлинику в Ленинском районе должны сдать к 2020 году. Как сообщало Накануне.RU, в здании предусмотрены круглосуточный травмпункт, отделения лучевой диагностики, неотложной помощи, восстановительного лечения.

Одновременно здесь смогут вести прием сразу 10 терапевтов, предусмотрены кабинеты для двух хирургов, онколога, уролога, проктолога, врача-инфекциониста. Предусмотрены кабинеты специализированного приема врачей отоларинголога, офтальмолога, венеролога, дерматолога, невролога, ревматолога, эндокринолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и др. В диагностическом отделении можно будет пройти обследование с помощью ЭКГ, УЗИ, гастроскопии, колоноскопии и пр. Здесь же будет расположен пункт забора анализов и дневные стационары хирургии и терапии. Поликлиника расположится на почти 8 тыс. кв. м. и шести этажах, включая подвальный и технический. В результате у жителей Ленинского района, наконец-то, появится своя большая и просторная поликлиника.