Китай и США заглянули в пропасть экономического краха и сделали шаг назад в торговой войне

В ходе прошедшего в Буэнос-Айресе саммита "двадцатки" Дональд Трамп не стал встречаться с президентами России и Турции, однако переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином уделил два с половиной часа – значительно больше, чем планировалось изначально, даже с учётом того, что решение скорректировать программу пребывания в Аргентине для общения с китайским лидером Белый Дом принял задолго до саммита.

Встреча в Буэнос-Айресе стала первой с тех пор, как в прошлом году экономические споры между Пекином и Вашингтоном фактически привели к началу торговой войны. Предыдущие переговоры лидеров двух держав, несмотря на подписанные многомиллиардные контракты, не способствовали росту взаимного доверия – в частности, США продолжают настаивать на том, что Китай прибегает к господдержке своих предприятий и "недобросовестным торговым практикам", КНР обвиняет Вашингтон в нарушении норм свободной торговли и в неуважении принципа "одного Китая".

Согласно достигнутому соглашению, США временно оставят пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов на уровне 10% и не станут поднимать их до 25% с 1 января, как предполагалось ранее. Кроме того, Белый Дом обязался в течение 90 дней не вводить новых антикитайских пошлин.

Неофициальное издание КПК Global Times считает такую договорённость положительным признаком, достигнутые результаты не являются наилучшими, но, в то же время, они приемлемы для обеих сторон. Прошедшие переговоры не означают прекращения разногласий между Китаем и США, и Пекину стоит быть готовым к тому, что мораторий на введение новых пошлин может быть внезапно отменён. При этом экономика Соединённых Штатов сама страдает от торговой войны, а меры, предпринятые администрацией Трампа, так и не помогли добиться положительного торгового баланса. Что же касается Пекина, то он, как и прежде, в переговорах по торговле не готов поступиться своими национальными интересами.

Сингапурская "Ляньхэ цзаобао" отмечает, что даже если Вашингтон воздержится на 90 дней от введения новых санкций, в долгосрочной перспективе между США и КНР сохранятся противоречия не только по торговле, но и по многим другим вопросам.

Китай в ответ согласился снизить пошлины на импортируемые из США автомобили, а также выразил готовность закупить большое количество сельскохозяйственной продукции. Такое положение дел в российской прессе сочли едва ли не свидетельством капитуляции Китая в торговой войне.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал Накануне.RU, что ситуация в отношениях США и КНР гораздо сложнее. Победой Пекина можно назвать, например, то, что американский рынок до сих пор не очищен от китайских товаров. Как считает эксперт, взаимные уступки состоялись потому, что и китайцы, и американцы в условиях торговой войны уже заглянули в пропасть экономического краха. Трамп, вероятно, столкнулся с давлением внутри страны, связанным со снижением цен на нефть, и страхом перед обвалом на фондовых рынках. Теперь регуляторы могут попытаться вернуть рынок в состояние равновесия.

С самого начала торговой войны между КНР и Соединёнными Штатами в России появились ожидания, что уход американской сельхозпродукции с китайского рынка откроет большие возможности для российских производителей. В этой связи договорённости в Буэнос-Айресе не очень выгодны для РФ, хотя, как отметил Василий Колташов, планы, в общем остаются. Кроме того, Россия пока не готова немедленно заполнить своей сельскохозяйственной продукцией китайский рынок. Особенно это касается животноводства, за исключением мяса птицы. Хотя определённый потенциал в этом направлении есть, в частности, это касается возможностей развития скотоводства в Сибири.