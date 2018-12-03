В гостинице в центре Москвы обнаружено тело мужчины

В одной из гостиниц в центре Москвы обнаружено тело мужчины, проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

На теле мужчины не зафиксированы следы, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

"Утром 1 декабря 2018 года в одной из гостиниц в центре Москвы обнаружено тело мужчины 1979 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел в гостинице Four Seasons, рядом с телом полиция обнаружила вещество - предположительно, наркотик.