Большой адронный коллайдер остановят на два года ради обновления

Стало известно, что Большой адронный коллайдер будет остановлен на два года. Это сделают для улучшения и модернизации его работы.

Планируется, что основные улучшения будут достигнуты за счет повышения светимости установки, и на данный апгрейд уйдет примерно пара лет. Ожидается, что после завершения всех изменений в работу вступит обновленный Большой адронный коллайдер высокой светимости, который сможет достигнуть более высоких и достоверных результатов в различных исследованиях, на которые сейчас не хватает производительности установки.

Кроме этого, сообщается, что система также будет дополнена новыми мощными магнитами, а ее электропитание усовершенствуют, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в октябре международная группа ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям объявила об открытии как минимум двух новых видов элементарных частиц, неизвестных науке ранее. Ими оказались барионы, принадлежащие к тому же семейству частиц, что и протоны, используемые в экспериментах по столкновению частиц на Большом адронном коллайдере.