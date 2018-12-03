Большой адронный коллайдер остановят на два года ради обновления

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника За рубежом

Большой адронный коллайдер остановят на два года ради обновления

Стало известно, что Большой адронный коллайдер будет остановлен на два года. Это сделают для улучшения и модернизации его работы.
Читайте также:

Планируется, что основные улучшения будут достигнуты за счет повышения светимости установки, и на данный апгрейд уйдет примерно пара лет. Ожидается, что после завершения всех изменений в работу вступит обновленный Большой адронный коллайдер высокой светимости, который сможет достигнуть более высоких и достоверных результатов в различных исследованиях, на которые сейчас не хватает производительности установки.

Кроме этого, сообщается, что система также будет дополнена новыми мощными магнитами, а ее электропитание усовершенствуют, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в октябре международная группа ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям объявила об открытии как минимум двух новых видов элементарных частиц, неизвестных науке ранее. Ими оказались барионы, принадлежащие к тому же семейству частиц, что и протоны, используемые в экспериментах по столкновению частиц на Большом адронном коллайдере.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Большой адронный коллайдер остановят на два года ради обновления

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коллайдер, остановка, обновление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2489

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети