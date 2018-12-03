Топилин объявил об упрощении процедуры установления инвалидности

В России максимально упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин, передает ТАСС.

Так, теперь документы из медорганизаций передаются в экспертизу без участия граждан. Топилин отметил, что Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота.

Через год-два, по его мнению, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде.

Перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, который позволит избежать ошибок при заполнении вышеназванной формы, разработают Минтруд и Минздрав.

Для дополнительного обследования из бюро МСЭ обратно в поликлинику отправлять уже не будут.

В сентябре СМИ опубликовали информацию о том, что Минтруд хочет отказаться от применения термина "инвалид" в российском законодательстве.

Министерство планирует убрать понятие из ФЗ "О защите инвалидов" и заменить его термином, "в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями". До конца года анализ этой идеи будет проработан Федеральным бюро медико-социальной экспертизы.

Какие именно термины рассматриваются в качестве замены слова "инвалид", не уточняется.