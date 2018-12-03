Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Центральный ФО

Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"

Администрация Ленинского района Московской области попросила журналистов "позволить детям учиться, а педагогам - выполнять свои ежедневные обязанности". Пресс-служба администрации рассказала о возросшем интересе СМИ к закрытию школы "Горки", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

На днях на сайте администрации появилось объявление для СМИ:

"Уважаемые журналисты! Мы понимаем ваш профессиональный интерес к закрытию школы в Горках. Безусловно, это важный медийный повод. Но за последние два дня к детям приезжало уже три съемочные группы! Директора школы, куда перешло больше всего детей, постоянно вызывают на интервью. Отнеситесь к детям с уважением, позвольте им нормально учиться, а педагогам выполнять свои ежедневные, не менее важные обязанности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации выразила готовность давать "актуальные статистические данные и информацию по процессу обучения".

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности средней школы "Горки" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин. Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Министерство просвещения никаких гарантий не дает.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

В образовательном ведомстве сообщили, что 427 из 441 учащегося школы перешли в другие образовательные организации.

Вчера в Горках прошел митинг. Участники держали плакаты "Верните школу учителям и детям", "Встаем в 6 утра, чтобы начать учиться в 8.30", "Остановите министра Васильеву, спасите федеральную школу Горки".

митинг, школа Горки(2018)|Фото: Марина Огнева

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2018 19:12 Мск В Горках прошел митинг в защиту школы
Ранее 30.11.2018 10:55 Мск "Сохранение, благоустройство и развитие", но никаких гарантий: Минпросвещения обозначило планы на школу "Горки"
Ранее 29.11.2018 11:17 Мск Бастрыкин будет лично разбираться в закрытии школы "Горки"
Ранее 26.11.2018 20:24 Мск СК возбудил уголовное дело в связи с закрытием школы "Горки" в Подмосковье
Ранее 23.11.2018 10:59 Мск Борца против закрытия школы "Горки" посадили на семь суток. Перед этим у него сожгли машину
Ранее 20.11.2018 12:59 Мск Суд оценит законность закрытия школы "Горки"
Ранее 19.11.2018 19:59 Мск "Дети не обучаются": директор школы "Горки" пожаловался на учеников, которые отказываются отчисляться
Ранее 19.11.2018 09:59 Мск В ленинской школе "Горки" сокращают учителей: документ
Ранее 17.11.2018 12:55 Мск Проверка в школе "Горки": СКР запретил вывозить мебель и учебники из закрываемого "на ремонт" учреждения
Ранее 13.11.2018 09:16 Мск Родители учащихся школы "Горки" пожаловались Бастрыкину на закрытие учреждения
Ранее 07.11.2018 15:44 Мск Одну их старейших школ в России закрыли на ремонт посреди учебного года. Родители уверены, что ее просто уничтожают

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2489

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети