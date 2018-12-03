Администрация Ленинского района посетовала на интерес СМИ к закрытию школы "Горки"

Администрация Ленинского района Московской области попросила журналистов "позволить детям учиться, а педагогам - выполнять свои ежедневные обязанности". Пресс-служба администрации рассказала о возросшем интересе СМИ к закрытию школы "Горки", передает корреспондент Накануне.RU.

На днях на сайте администрации появилось объявление для СМИ:

"Уважаемые журналисты! Мы понимаем ваш профессиональный интерес к закрытию школы в Горках. Безусловно, это важный медийный повод. Но за последние два дня к детям приезжало уже три съемочные группы! Директора школы, куда перешло больше всего детей, постоянно вызывают на интервью. Отнеситесь к детям с уважением, позвольте им нормально учиться, а педагогам выполнять свои ежедневные, не менее важные обязанности", - говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации выразила готовность давать "актуальные статистические данные и информацию по процессу обучения".

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности средней школы "Горки" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин. Выпускники школы и родители учащихся сомневаются, что после ремонта школа откроется вновь, а если и откроется, то неизвестно, вернутся ли в нее их дети. Министерство просвещения никаких гарантий не дает.

В образовательном ведомстве сообщили, что 427 из 441 учащегося школы перешли в другие образовательные организации.

Вчера в Горках прошел митинг. Участники держали плакаты "Верните школу учителям и детям", "Встаем в 6 утра, чтобы начать учиться в 8.30", "Остановите министра Васильеву, спасите федеральную школу Горки".

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов.