Журналист Малькевич избран главой комиссии ОП РФ по развитию СМИ

Журналист Александр Малькевич возглавил комиссию Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Решение единогласно утверждено на пленарном заседании ОП РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Малькевич занимал должность первого зампреда комиссии. На этот пост сегодня избран председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.

Как сообщало Накануне.RU, пост главы комиссии ОП РФ стал вакантным после того, что прежний ее руководитель, член Общественной палаты РФ, журналист Евгений Примаков победил на довыборах в Госдуму седьмого созыва по одномандатному округу Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Малькевич был задержан в Вашингтоне. Американские власти потребовали от него зарегистрировать издание USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иноагента.