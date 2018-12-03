03 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Уралец получил девять лет "строгача" за убийство "из соображений гуманности"

Житель уральского города Талица признан виновным в убийстве знакомого, которого он лишил жизни якобы из соображений гуманности. Ближайшие годы преступник проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 21 января этого года в частной бане по улице Урицкого: злоумышленник выпивал вместе со своим братом и знакомым. С последним у них и вышел конфликт, в результате убийца нанес своему оппоненту несколько ударов обухом топора, а потом металлическим уголком. От полученных повреждений тот умер на месте.

Затем преступник вывез тело из бани на тележке и погрузил в полынью реки Пышма. Когда его задержали, он пояснил, что когда нанес потерпевшему удары обухом, у того начался эпилептический припадок, поэтому из соображений гуманности он решил добить свою жертву. Однако следователи сумели опровергнуть эти доводы.

Суд вынес свой приговор: девять лет лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец получил девять лет "строгача" за убийство "из соображений гуманности"

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Теги: убийство, суд, приговор, СКР, Средний Урал



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