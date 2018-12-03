03 Декабря 2018
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Мединский сообщил о найденных подтверждениях боя 28 панфиловцев

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил об обнаружении документов, свидетельствующих о том, что бой с участием 28 панфиловцев в ноябре 1941 года под Москвой действительно был. Материал опубликован в "Российской газете".

Министр рассказал, что российское военно-историческое общество последние два года вело поиски в архивах. Осенью 2018 года было рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов.

В нем, по словам Мединского, обнаружены два новых описания боя, а также многочисленные подробности обстоятельств вокруг подвига. В своей статье министр привел выдержки из рассекреченных документов.

Напомним, панфиловцы вписали себя в историю Великой Отечественной войны тем, что не дали немцам приблизиться к Москве на Волоколамском направлении осенью 1941 года, в один из самых тяжелых периодов войны. Больше двух месяцев они отбивали танковые и пехотные атаки гитлеровцев.

В 2015 году Мединский призвал руководство Госархива РФ заниматься своей профессией и не давать собственных оценок архивным документам. Заявление прозвучало после того, как глава Госархива Сергей Мироненко высказался о подвиге 28 панфиловцев, назвав его "мифом".

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Мединский сообщил о найденных подтверждениях боя 28 панфиловцев

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Теги: владимир мединский, 29 панфиловцев



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