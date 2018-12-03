03 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

"Знаковое для на событие". В Челябинске пройдет первый Форум глав регионов ШОС

Челябинск готов к проведению первого Форума глав регионов ШОС и IV Российско-Китайского делового форума. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Завтра, 4 декабря, в столице Южного Урала пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. В нем примут участие свыше 180 человек. Откроет мероприятие уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

5 декабря Челябинск станет площадкой для проведения первого Форума глав регионов ШОС.

"Знаковое для на событие – Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества. Три года назад мы выступили с такой инициативой, её поддержали сперва в российском МИДе, позднее на уровне глав государств. Это для нас большая честь и огромная ответственность", – подчеркнул губернатор.

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"Знаковое для на событие". В Челябинске пройдет первый Форум глав регионов ШОС

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Теги: ШОС, Борис Дубовский, форум глав регионов ШОС,



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