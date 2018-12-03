03 Декабря 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Лабытнанги из-за пожара в колледже эвакуировали студентов

Из-за пожара, случившегося в Лабытнанги в филиале "Ямальского многопрофильного колледжа", из него пришлось эвакуировать людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Огонь вспыхнул в 10.30. Эвакуация прошла до приезда спасателей. В момент приезда сотрудников МЧС было задымление в кабинете на втором этаже. Через 15 минут пожар был локализован на площади в 15 "квадратов". В 11.24 его полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет. Спасатели выясняют причины случившегося.

Пожар в Ямальском многопрофильном колледже Лабытнанги(2018)|Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Пожар в Ямальском многопрофильном колледже Лабытнанги(2018)|Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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В Лабытнанги из-за пожара в колледже эвакуировали студентов

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Теги: Ямальский многопрофильный колледж, пожар, эвакуация



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