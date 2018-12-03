В Москве задержали похитившего коллекцию старинных фотоаппаратов

В Москве задержали неизвестного, похитившего коллекцию старинных фотоаппаратов, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что злоумышленник ранее был знаком с потерпевшим и знал, где хранится коллекция фототехники", - отметили в ведомстве.

Похищенное оборудование злоумышленник сдал в различные комиссионные магазины, часть фототехники изъята. По факту инцидента возбуждено дело о краже.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре в Москве неизвестный украл у фотографа коллекцию старинного фотооборудования на сумму около 5 млн руб.