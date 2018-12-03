03 Декабря 2018
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В Комсомольске-на-Амуре открыли Аллею с бюстами кавалеров ордена Победы, среди которых Сталин

В Комсомольске-на-Амуре на центральной городской набережной появились бюсты 11-ти кавалеров Ордена Победы, среди которых есть бюст Сталину.

Десять бюстов маршалов Победы – Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Семена Тимошенко, Родиона Малиновского, Ивана Конева, Фёдора Толбухина, Кирилла Мерецкова, Алексея Антонова, Александра Василевского, Леонида Говорова и одного генералиссимуса – Иосифа Сталина установили на аллее, ведущей к Вечному огню.

Аллея маршалов в Комсомольске-на-Амуре, памятник Сталину(2018)|Фото: gorotskop.livejournal.com

Инициатором установки бюстов является КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура". Изготовил их московский скульптор Андрей Коробцов. Процесс работы шел в контакте с родственниками маршалов и военно-историческим обществом.

Аллея маршалов в Комсомольске-на-Амуре, памятник Сталину(2018)|Фото: gorotskop.livejournal.com

1 декабря – в день рождения маршала Жукова – состоялось торжественное открытие аллеи, сообщили Накануне.RUв пресс-службе КГБУ.

Аллея маршалов в Комсомольске-на-Амуре, памятник Сталину(2018)|Фото: gorotskop.livejournal.com

Аллея маршалов в Комсомольске-на-Амуре, памятник Сталину(2018)|Фото: gorotskop.livejournal.com

Отмечается, что открывшаяся аллея - первая и единственная в своем роде на Дальнем Востоке. На торжественной церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, они отметили, как важно сохранять историю для потомков.

Напомним, в ноябре худсовет мэрии Новосибирска отверг все три площадки для установки памятника Иосифу Сталину, которые ранее сам же и предложил.

При этом идею установки памятника поддержало большинство новосибирцев, принявших участие в общественных слушаниях и в телефонном опросе, проводившемся мэрией города.

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В Комсомольске-на-Амуре открыли Аллею с бюстами кавалеров ордена Победы, среди которых Сталин

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Теги: сталин, бюст, комсомольск-на-амуре



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