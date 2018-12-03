03 Декабря 2018
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Лечебный корпус в Оханске будет сдан в феврале следующего года

В феврале 2019 года в Оханске будет сдан лечебный корпус центральной районной больницы, рассчитанный на 22 койки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства пермского края.

Ход строительства медицинского учреждения проинспектировали специалисты минстроя и управления капстроительства Пермского края. Замминистра - начальник управления капитального строительства края Игорь Ведерников отметил, что работы близятся к завершению: уже готово само здание и кровля, окрашен фасад, установлены окна, завершено благоустройство.

В настоящий момент ведутся работы по монтажу внутренних электрических сетей и сетей связи.

Главврач ЦРБ Оханска Константин Масалкин заявил, что новый корпус позволит расширить лабораторно - диагностическую базу. Он предусматривает размещение стерилизационного отделения и клинико-диагностической лаборатории, что позволит увеличить число оборудования и расширить количество забираемых анализов. Подключение к интернету позволит получать результаты анализов онлайн и перейти на электронный документооборот.

сельская врачебная амбулатория, лечебный корпус(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Кроме того был проинспектирован ход строительных работ в Майкорской сельской врачебной амбулатории. Строительство объекта началось в июне 2018 года. Сегодня здесь возводятся наружные и внутренние стены здания, прокладываются коммунальные сети. Параллельно ведутся работы по благоустройству. Завершение строительства также намечено на февраль 2019 года.

Ранее губернатор Максим Решетников заявлял, что здравоохранение будет темой №1 в ближайшие пять-семь лет, так как те задачи, решения которых ждут жители края, требует от краевых властей системной работы.

Отметим, что власти Пермского края уделяют особое внимание развитию здравоохранения в регионе. Как сообщало Накануне.RU, на эти цели в 2019 г. регион совместно с ФОМС выделил 47,1 млрд руб. Из них 26 млрд – средства Пермского края.

Кроме того, в Прикамье начато масштабное строительство медицинских учреждений. До 2023 г. на территории края будет построено 10 поликлиник, пять больниц и четыре врачебных амбулатории.

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Лечебный корпус в Оханске будет сдан в феврале следующего года

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Теги: сельская врачебная амбулатория, лечебный корпус, здравоохранение



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