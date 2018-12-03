Вышедший по УДО наркоман из Кургана отправится в тюрьму строгого режима за хранение "дури"

В Зауралье осудили жителя Кургана за приобретение и хранение наркотиков.

Ранее мужчина по прошлому сроку заключения был отпущен по УДО - окончательное наказание составило 2,5 года в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В сентябре этого года обвиняемый нашел закладку в лесу возле деревни Лукино - там же его и задержали. У него при личном досмотре нашли пирролидиновалерофенон.