Продолжение следует? РПЦ в очередной раз пытается забрать три здания колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия не согласна с решением нескольких инстанций суда. РПЦ в очередной раз просит отдать ей в собственности три здания колледжей в городе. Как сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области, была подана кассационная жалоба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ уже зарегистрирован в суде, но дата первого заседания не известна.Ранее 17 арбитражный апелляционный суд не удовлетворил новую апелляционную жалобу от Екатеринбургской епархии.

Добавим, что речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи.

Уже три раза РПЦ пыталась отвоевать здания у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО).

Напомним, что по мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. РПЦ намеревалась их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Ответчиком выступило МУГИСО, а также в качестве заинтересованных сторон - руководство колледжей. Они сумели предоставить аргументы, в том числе архивные, согласно которым, объекты нельзя признать принадлежавшими ранее церкви.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2018 г. администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.