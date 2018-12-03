03 Декабря 2018
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Общество Северо-Западный ФО

Кержаков и Тюльпанова попытаются договориться о воспитании сына без суда

Милана Тюльпанова (25) впервые за долгое время повидалась с сыном Артемием. На прошлой неделе суд постановил, что на время разбирательства годовалый ребенок Тюльпановой и экс-футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова (36) должен находиться с матерью. Но, очевидно, бывшие супруги все-таки сошлись в том, что ребенок пока будет с отцом. Такой вывод можно сделать из поста Кержакова в Instagram, в котором он рассказывает об итогах "свидания".

"Для интересующихся. Встретились (наверное видели видео на странице Миланы). В очередной раз предложил договориться мирно. Надеюсь, в этот раз, все решим между собой, во благо детей. Всем любви и добра", - написал Александр. Говоря "детей", он, вероятно, имеет в виду и своего среднего ребенка – пятилетнего сына Игоря. Мальчик родился в предыдущем браке Кержакова, и при разводе спортсмену удалось отсудить родительские права у бывшей жены. Сейчас оба сына Александра живут с ним, а дочь от первого брака воспитывается с ее матерью.

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Александр постит милые семейные фото с сыновьями на своей странице в Instagram

Две недели назад сторона Кержакова потребовала проведения психиатрической экспертизы для Тюльпановой. А ее представитель, в свою очередь, заявил, что Александр поднимал на Милану руку.

Ранее Кержаков рассказывал журналистам, что не препятствовал Милане в возможности видеться с сыном, но ребенок, по его словам, не узнал мать, с которой редко виделся.

Тюльпанова приняла решение о разводе и суде за право опеки над ребенком после возвращения из Таиланда, где она проходила реабилитацию. До этого бывший муж обвинил ее в злоупотреблении алкоголем и наркотическими веществами. Милана не отрицает, что сорвалась после внезапной смерти отца, но видит в своем состоянии и вину супруга.

Напомним, Вадим Тюльпанов скоропостижно скончался в апреле 2017 года от сердечной недостаточности. Его не стало за несколько недель до рождения ребенка у Миланы и Александра. Для Тюльпановой это первый ребенок, у Кержакова уже есть двое детей от предыдущих браков. Примечательно, что ребенок от второго брака тоже после судов с его матерью перешел под опеку отца. Мать мальчика Кержаков также обвинял в употреблении запрещенных средств.  

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Кержаков и Тюльпанова попытаются договориться о воспитании сына без суда

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Теги: развод кержакова и тюльпановой, родительские права, суд



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