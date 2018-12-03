03 Декабря 2018
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Экономика За рубежом

В Катаре заявили о выходе из ОПЕК

В Катаре заявили о выходе из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК).

Решение озвучил государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби: по его словам, страна решила выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, и уже в понедельник проинформирует организацию об этом. Он уточнил, что теперь Катар хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что "Роснефть" подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением Катара по образованию и науке о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике.

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В Катаре заявили о выходе из ОПЕК

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Теги: Катар, ОПЕК, выход



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