Школы и садики Прикамья оштрафовали на миллион за нарушения норм питания

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело ряд проверок организации питания в детских садах и школах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

В регионе самостоятельно организуют питание 32% школ, 58% дошкольных образовательных учреждений и 30% организаций среднего профессионального образования. В остальных случаях питание поставляют сторонние организации. Роспотребнадзор проверил качество питания в 27 детских садах, 15 школах и одной организации среднего профессионального образования.

Всего было исследовано 695 проб продовольственного сырья и готовой пищи по физико-химическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По коэффициенту калорийности нормам не соответствовали три пробы готовых блюд.

По итогам проверки ведомство составило 79 протоколов об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении штрафа на общую сумму 1 млн 54 тыс. руб.

Кроме того, были проведены проверки в отношении пяти поставщиков. Составлено семь протоколов об административном нарушении. Организации оштрафованы на 49 тыс. руб.