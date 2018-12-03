Жители Прикамья запишут видеообращение к президенту из-за строительства Северного железнодорожного обхода

Жители деревень Тупица, Заозерье, Глушата и ближайших садоводческих товариществ в эти выходные запишут видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за строительства Северного железнодорожного обхода по территории поселений, передает корреспондент Накануне.RU.

Сход жителей запланирован на 9 декабря. Организаторы намерены обратиться к президенту с просьбой перенести створ проектируемой ж/д дороги вдаль от населенных пунктов. на сегодняшний день приоритетный вариант ветки проходит непосредственно по поселкам, входящим в Хохловское сельское поселений.

Как сообщало Накануне.RU, инициативная группа встречалась с министром транспорта Пермского края Николаем Ухановым. На одной из последних встреч обсуждался альтернативный маршрут прохождения железнодорожной ветки - через Бобки. Однако этот вариант дороже, жители предложили оплатить разницу промышленникам, в интересах которых строится дорога. Напомним, железная дорога предназначена для вывоза возрастающего потока грузов с предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в обход плотины Камской ГЭС.

Губенрнатор Пермского края Максим Решетников, комментируя проблему во время онлайн-конференции в instagram, заявил, что жителям нужно искать компромисс совместно с РЖД.