СК проверит инцидент на борту самолёта, где перегрелись музыканты группы "Чайф" и другие пассажиры
Следственный комитет РФ проведёт проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, который летел из Новосибирска в Екатеринбург 2 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс «Новосибирск – Екатеринбург» в минувшее воскресенье.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 декабря 2018 г.
Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам принято процессуальное решение pic.twitter.com/bN10Qp9gow
На видео также видно, как некоторым пассажирам стало плохо. Стюардесса спасала людей нашатырём.
Командир судна заявил по громкой связи, что такая ситуация возникла из-за вспомогательной установки прогрева гидросистем.
"Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателя и температура станет нормальной", - сообщается на видео. Но после взлёта ситуация не изменилась.По данному факту Свердловским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка.