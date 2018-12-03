СК проверит инцидент на борту самолёта, где перегрелись музыканты группы "Чайф" и другие пассажиры

Следственный комитет РФ проведёт проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, который летел из Новосибирска в Екатеринбург 2 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс «Новосибирск – Екатеринбург» в минувшее воскресенье.



Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам принято процессуальное решение pic.twitter.com/bN10Qp9gow — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 декабря 2018 г.

Напомним, что на борту самолёте летели музыканты группы "Чайф", которые и повздорили с экипажем самолёта авиакомпании S7. Дело в том, что в салоне было очень жарко из-за нарушения работы системы кондиционирования.

На видео также видно, как некоторым пассажирам стало плохо. Стюардесса спасала людей нашатырём.

Командир судна заявил по громкой связи, что такая ситуация возникла из-за вспомогательной установки прогрева гидросистем.

"Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателя и температура станет нормальной", - сообщается на видео. Но после взлёта ситуация не изменилась.

По данному факту Свердловским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка.