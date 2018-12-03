03 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Для Челябинска к 2020 году закупят 300 автобусов на газомоторном топливе

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году планируют полностью перевести общественный транспорт на газомоторное топливо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что это положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске и приведет к снижению объемов выбросов.

"Задача должна решаться поэтапно, в полном объеме выполнена к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС", - подчеркнул он.

Для реализации этого решения для Челябинска будет закуплено 300 автобусов. Создание заправочной инфраструктуры для них закреплено за компанией "НОВАТЭК".

Кроме того, Борис Дубровский считает, что требование по использованию газомоторного топлива можно распространить и на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем.

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Для Челябинска к 2020 году закупят 300 автобусов на газомоторном топливе

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Теги: общественный транспорт, автобусы, экология, новатэк,



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