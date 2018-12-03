Южноуральские полицейские устроили облаву на бомжей: среди них нашли пропавших без вести и преступников

Полицейские Челябинской области устроили настоящую облаву на южноуральских бомжей - в ходе рейда правоохранители поймали и отвезли в отделы 745 человек.

Сотрудники органов внутренних дел искали среди бомжей ранее пропавших без вести лиц, а также возможных преступников. Полицейские надеялись, что профилактическое мероприятие поможет им раскрыть ранее совершенные преступления.

Как и ожидалось, старания полицейских увенчались успехом - среди задержанных 26 человек находились в розыске, пятеро без вести пропавших нашлись, также раскрыто 20 преступлений, совершенных бомжами.

В соцучреждения для оказания помощи доставлено и помещено 18 человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.