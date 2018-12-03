На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли два сотрудника мэрии Сургута

Два сотрудника мэрии Сургута погибли в аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

В 18.30 1 декабря на 808 км Тюмень – Ханты-Мансийск 48-летний водитель "Хендай Элантра" ехал со стороны Ханты-Мансийска в направлении Тюмени. Он не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с "Нивой", которой управлял 32-летний водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ГИБДД. Оба водителя и 51-летняя пассажирка иномарки умерли на месте, два других пассажира "Хендай", 40- и 51-летние женщины, пострадали.

В аварии погибли специалист-эксперт отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчётности департамента образования Ольга Ермакова и водитель первого класса подведомственного мэрии "Хозяйственно-эксплуатационного управления" Сергей Черный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Соболезнования семьям погибших выразил мэр Вадим Шувалов.