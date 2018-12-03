03 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Джоан Роулинг неожиданно перешла на русский, обличая главного сторонника Брекзита

Писательница Джоан Роулинг (53) поразила своих поклонников. В твиттере она неожиданно начала писать на русском, пикируясь с бизнесменом и одним из главных "спонсоров" Брекзита Арроном Бэнксом.

"Мама" Гарри Поттера, как известно, выступает против выхода Великобритании из состава Евросоюза. В очередном твите она пишет: "Клянусь Богом, я стараюсь не думать о Брекзите, но каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, я думаю, что была сделана ошибка". И тут же она добавляет: "Полная демократия – это свобода изменить ваше мнение, когда обстоятельства меняются". Очевидно, тут намек на то, что не поздно передумать и прекратить процесс выхода из ЕС.

Это гневное послание привлекло внимание Бэнкса. Он ответил: "Писательская комната! Не могли бы Вы быть менее претенциозной?". И тут Роулинг понесло: она начала на ломаном русском (очевидно, с использованием Google переводчика) атаковать Бэнкса, отметив, что этот "скромный человек" тратит свои деньги "не на писательские комнаты, а на дорогие обеды с подозрительно богатыми русскими". Вот как выглядел твит Роулинг в оригинале: "Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами".

 

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Джоан Роулинг неожиданно перешла на русский, обличая главного сторонника Брекзита

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Теги: джоан роулинг, аррон бэнкс, брекзит, великобритания



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