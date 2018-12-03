В Подмосковье сотрудник ДПС прострелил себе ногу, пытаясь поймать нарушителей

В подмосковном городе Пушкин сотрудник ДПС случайно прострелил себе ногу. Все случилось 2 декабря в ходе его дежурства.

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Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону: известно, что полицейский и его напарник попытались остановить автомобиль Infiniti. Водитель отказался выйти, предъявлять документы не желал, а его спутница нецензурно выражалась в адрес сотрудников ДПС. Один из них, готовясь к задержанию нарушителей, достал пистолет, и тут пассажирка, которая уже вылезла из авто, набросилась на него.

ДПС-ник случайно выстрелил себе в правое бедро, но водителя удалось задержать: им оказался оперуполномоченный ОВД России "Мытищинское", а спутницей была его жена. В полиции уже заявили, что его по отрицательным мотивам уволят из органов и привлекут к ответственности, поскольку он отказался пройти медицинское освидетельствование, пишет Infox.ru.

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