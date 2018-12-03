В Париже на крышах домов замечены снайперы

В ходе протестов в Париже на крышах домов были замечены снайперы. Видеозапись 1 декабря была выложена на Youtube, позже появилась в Twitter.

Напомним, в конце ноября протест "желтых жилетов" вылился в столкновения с полицией – в отношении митингующих были применены слезоточивый газ и водометы. Те, в свою очередь, начали жечь покрышки и возводить баррикады.

Недовольство водителей и сочувствующих им вызвал рост цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщает Regnum, 1−2 декабря в Париже пострадали не менее 110 человек, полиция задержала 250 участников. По последним данным, погибло не менее трех человек.