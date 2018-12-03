После задержания экс-замгубернатора Зауралья полиция открывает "горячую линию"

Жители Зауралья могут позвонить в полицию и сообщить об известных им возможных фактах коррупции в сфере ЖКХ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 30 ноября заключили под стражу на два месяца бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, который в период своей работы как раз отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство. Ванюков обвиняется в получении взятки.

Полицейская "горячая линия" пройдет во вторник, 4 декабря - люди могут звонить с 11.00 до 12.00 по номеру телефона 8(3522) 49-41-60.

"Зауральцы могут задать вопросы о предпринимаемых правоохранительными органами мерах по противодействию коррупционным преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оказании услуг населению", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по региону.

На вопросы будет отвечать замначальника УЭБ и ПК УМВД России по Зауралью Евгений Марущенко.