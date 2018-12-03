Известный политолог Анатолий Гагарин занял пост замглавы администрации Екатеринбурга

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Известный политолог Анатолий Гагарин занял пост замглавы администрации Екатеринбурга

Политолог, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин стал заместителем главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Об этом Накануне.RU сообщил источник в мэрии.

Ранее эту должность занимал Сергей Тушин.

Анатолий Гагарин он окончил философский факультет Уральского госуниверситета, по специальности "Философ. Преподаватель", является научным сотрудником УрО РАН. Возглавляет сразу несколько организаций, например, НП "Институт политических исследований и гуманитарных проектов". В Екатеринбурге и России известен как специалист в области политологии, при этом в свое время активно продвигал проект "Большой Екатеринбург".

гагарин анатолий станиславович политолог(2013)|Фото: Накануне.ru

Отметим, что пока общественности не представлено окончательного варианта конфигурации городской власти Екатеринбурга, но команда Александра Высокинского постепенно обретает как структурные, так и кадровые очертания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Известный политолог Анатолий Гагарин занял пост замглавы администрации Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Гагарин, Екатеринбург, администрация Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2471

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети