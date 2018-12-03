Известный политолог Анатолий Гагарин занял пост замглавы администрации Екатеринбурга

Политолог, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин стал заместителем главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Об этом Накануне.RU сообщил источник в мэрии.

Ранее эту должность занимал Сергей Тушин.

Анатолий Гагарин он окончил философский факультет Уральского госуниверситета, по специальности "Философ. Преподаватель", является научным сотрудником УрО РАН. Возглавляет сразу несколько организаций, например, НП "Институт политических исследований и гуманитарных проектов". В Екатеринбурге и России известен как специалист в области политологии, при этом в свое время активно продвигал проект "Большой Екатеринбург".

Отметим, что пока общественности не представлено окончательного варианта конфигурации городской власти Екатеринбурга, но команда Александра Высокинского постепенно обретает как структурные, так и кадровые очертания.