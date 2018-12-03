Николай Дроздов вручил губернатору Югры награду за экологические успехи

Член правления всемирного Фонда дикой природы в России Николай Дроздов и ученый секретарь президиума Российской академии наук Сергей Колесников вручили губернатору Югры Наталье Комаровой награду "За сбережение народа" в номинации "Экология", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Торжественная церемония состоялась в московском храме Христа Спасителя. Губернатор зачитала стихотворение поэта Ювана Шесталова, посвященное теме сохранения природы, окружающей среды, а также выразила благодарность тем, кто принимает решение о лауреатах.

"Для команды Югры – это признание того, что мы, сибиряки, делаем для сохранения культуры, традиций, промыслов коренных малочисленных народов Севера, уникальных сотен тысяч рек, озер, тайги, ягеля. Именно так наша команда воспринимает это признание", - отметила Наталья Комарова.

Отметим, что награда "За сбережение народа" была учреждена в 2011 г. одноименными общероссийским общественным движением. Получить награду могут как российские, так и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в повышение уровня демографии народа России, а также за успехи в сфере здравоохранения, экологии, природопользования, патриотического воспитания, пропаганды массового и профессионального спорта, физкультуры.