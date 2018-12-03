03 Декабря 2018
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Наука и техника В России

Испытания двигателя для "Союза-5" запланированы на 2019 год

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" должны состояться в 2019 году. Об этом сообщил глава предприятия ракетного двигателестроения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В интервью газете "Коммерсант" он уточнил, что первый товарный двигатель заказчику должен быть поставлен в 2021 году.

Напомним, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый беспилотный запуск "Союза-5" запланирован на 2022 год.

Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, планируется поставить двигатель РД-171МВ в 2023 году, добавил Арбузов.

Как сообщало Накануне.RU, в 2015 году главный конструктор "Уралкриомаша" отмечал, что ракета-носитель "Союз-5" полностью будет работать на сжиженном природном газе (СПГ).

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Испытания двигателя для "Союза-5" запланированы на 2019 год

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Теги: союз-5, двигатель рд



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