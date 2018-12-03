Четыре игрока "Автомобилиста" отправятся на Матч Звезд КХЛ

Названы окончательные составы команд на Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги. Дивизион Харламова будут представлять сразу четыре игрока "Автомобилиста".

Напомним, на первом этапе по итогам голосования болельщиков были отобраны хоккеисты екатеринбургского клуба Найджел Доус и Никита Трямкин. На втором этапе журналисты выбрали Якуба Коваржа.

Последние 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) были выбраны решением лиги: в их число вошел и нападающий "Автомобилиста" Стефан Да Коста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, для него этот Матч Звезд станет уже вторым в КХЛ.

Напомним, игра пройдет в Казани в 2019 году.