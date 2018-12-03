А бизнес-джет - мирское. Патриарх Кирилл обсудил с главой Екатеринбургской митрополии духовное значение "Царских дней"

30 ноября в ходе рабочей встречи в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом значение Царских дней, которые ежегодно проводятся на Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе РПЦ.

Участники встречи отметили, что это одно из крупнейших церковных событий, привлекающее десятки тысяч паломников из многих регионов России и зарубежных стран.

Напомним, что в 2018 г. духовное значение "Царских дней" в обществе затмило обсуждение бизнес-джета главы РПЦ. Святейший прилетел в Екатеринбург на частном самолете Embraer Legacy 600, стоимость которого оценивают в 26 млн долларов, масла в огонь подлил недавний его призыв не гнаться за обогащением.

В настоящее время Церковь действительно с помпой проводит мероприятия в память о расстреле в 1918 г. Николая Романова, отрекшегося от престола в 1917 г., однако, если обратиться к истории, то стоит напомнить, что 100 лет назад Церковь не просто не возражала против отречения Николая II, а была подвержена антимонархическим настроениям. Непосредственно на "Акт об отречении Николая II от престола государства Российского за себя и за сына в пользу Великого князя Михаила Александровича" от 2 марта 1917 г. и на "Акт об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти" от 3 марта Святейший синод отреагировал нейтрально. А 6 марта его определением эти акты решено было принять "к сведению и исполнению" и во всех храмах империи отслужить молебны с возглашением многолетия "Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея" – то есть новой, не богопомазанной, власти, установившейся в результате февральского переворота придворных элит.