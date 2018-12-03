Производители попросили на 30% поднять цены на коньяк

Союз производителей коньяка, куда входят ряд крупных заводов, предложил Минфину на 30% повысить минимальную розничную цену на коньяк.

Стоимость бутылки объемом 0,5 л производители предложили увеличить с 371 руб. за бутылку 0,5 л до 493 руб. По мнению заводов, коньяк - премиальный статусный алкогольный напиток и он не может быть дешевым.

Ранее о необходимости более значительного, чем предлагает Минфин, повысить цены на коньяк, говорил Минсельхоз. Но министерство опасается роста выпуска суррогатного алкоголя при значительном увеличении цен, пишет РБК.

Ранее минимальные цены на водку и коньяк повышались в мае 2017 г. Как сообщало Накануне.RU, минимальная розничная цена может быть установлена для пива.