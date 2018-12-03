"Готовятся к выборам". Посольство РФ отреагировало на данные о британских военных на Украине

Посольство России в Лондоне прокомментировало информацию о тайной операции военных Великобритании на Украине.

В ноябре сообщалось, что военные специалисты из Великобритании прибыли в Донбасс для возможной организации химической атаки. Британцы прибыли в штаб 72-й бригады. Часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Также в районе населенных пунктов Дача и Дзержинск вблизи линии разграничения зафиксировано прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности. В ДНР допускают инсценировку применения химического оружия вооруженными силами республики.

В посольстве РФ считают, что Британия увеличивает свое присутствие на Украине на фоне предстоящих выборов.