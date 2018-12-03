С 2019 года в Курганской области начнут ремонтировать федеральные трассы

В Курганской области 30% федеральных трасс, которые проходят через регион, нужно ремонтировать. Об этом шла речь на встрече главы Зауралья Вадима Шумкова с замдиректора Федерального дорожного агентства Дмитрием Прончатовым.

На встрече обсуждалась возможность ремонта федеральных трасс в 2019 году, а также вхождение Зауралья в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.



Прончатов отметил, что готов поддерживать Курганскую область в развитии транспортной инфраструктуры.



По словам Шумкова, самое главное - чтобы граждане почувствовали реальный эффект от такой масштабной дорожной кампании.